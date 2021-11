Almaniyada koronavirusa yoluxma sayında rekord qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutkada ölkədə 50 min 196 nəfər COVID-19-a yoluxub.

Pandemiyanın dördüncü dalğası davam edən Almaniyada bu vaxta qədər yoluxanların sayı 4.89 milyon olub.

Son sutkada 235 nəfər ölüb. Bununla da vəfat edənlərin sayı 97 min 198-ə yüksəlib.

