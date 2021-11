"Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Canni de Byazi istefaya göndəriləcək".

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, italyan baş məşqçi Lüksemburqla matçdan sonra istefaya göndəriləcək.

Buna səbəb yığmanın 2022-ci il dünya çempionatı seçmə mərhələsindəki biabırçı çıxışıdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması seçmə mərhələni 1 xalla bitirib.

