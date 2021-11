Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə N.Allahyarova sosial şəbəkədə yazıb.

“Əziz dostlar, həmkarlar, dəyərli media mənsubları, doğma ictimaiyyətim, ümumiyyətlə yolun bütün iştirakçıları. Yol bitir, yenisi başlayır. Mənim də Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti ilə müşayət olunan yolum bu gün bitdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.