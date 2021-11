Avropa Birliyi Polşa-Belarus sərhədində olan vəziyyətdən narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin açıqlamasında bildirilir. Açıqlamaya görə, Minsk bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirir. Bildirilir ki, mühacir böhranından Belarus öz maraqları üçün istifadə edir. Açıqlamada bildirilir ki, Avropa Belarusun mühacir siyasətinə səssiz qalmayacaq.

Qeyd edək ki, çox sayda qaçqın Belarus-Polşa sərhədinə toplaşıb. Onlar Polşaya oradan isə digər Avropa ölkələrinə keçmək istəyir.

