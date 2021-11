Əxlaqsız qadınların olduğu evə basqın edildi: Azərbaycanlı qadın gözlənilmədən... - FOTO

Türkiyənin Trabzon şəhərində əxlaqsız qadınların olduğu evə polis basqın təşkil edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı evdə iki qadın olub. Onlardan biri isə Azərbaycan vətəndaşı olub. Məlum ki, qadınlar internet vasitəsilə elan verərək, müştəri tapıblar. Yaxınlıqda yaşan sakinlərin şikayətindən sonra polis evə basqın edib.

Hadisə zamanı aradan çıxmağa çalışan azərbaycanlı qadın eyvandan tullanaraq qaçmağa çalışıb.

Lakin bu zaman onun ayağı sınıb. Qadının ifadəsi alınandan sonra deportasiya ediləcək

