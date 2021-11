Havalar soyudu, təhsil müəssisələri "YENƏ DONUR" - Səbəb “Azəristilik”in borclu olmasıdır - ARAŞDIRMA

Havaların soyuq keçməsi artıq evlərdə istiliyə tələbat yaradıb. Hazırda paytaxtda havanın temperaturu kəskin aşağı düşüb. Amma hələ də yaşayış binalarına, müəyyən obyektlərə, o cümlədən uşaq bağçaları və məktəblərə istilik verilməyib.

Ənənəyə uyğun olaraq qazanxanaların noyabrın 15-dən qaz ilə təmin olunacağı deyilir.

Problem ilə əlaqədar Metbuat.az-ın “Qaynar xətti”nə Bakı şəhəri Yasamal rayonunda fəaliyyət göstərən bağçaların birindən daxil olan valideyin şikayətinə görə, otaqların qızdırılması üçün lazımi qədər şərait olmadığından artıq valideynlər də övladlarını təhsil müəssisəsinə gətirə bilmirlər.

“Otaqlar çox soyuqdur. Uşaqı nə qədər qalın geyindirsək də, nəticədə o tərləyib xəstələnə bilər. Bağça yalnız elektrik enerjisi ilə qızdırılır. Müəllimlər isə deyirlər ki, noyabrın 15-nə qədər bu vəziyyət davam edəcək. Çünki hələ də qış fəsli üçün qazın verilişi bərpa edilməyib” deyə şikayətçi bildirib.

Vəziyyət ilə bağlı “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru Ruslan Əliyevə müraciət etdik. Birlik rəsmisi Metbuat.az-a bildirdi ki, qazanxalara mavi yanacaq təminatı üçün “Azəristlik”dən “Azəriqaz”a müraciət daxil olmalıdır.

““Azəristilik” ASC -nin “Azəriqaz” İB-nə borcu var. Bu borc təqribən 25 milyon manat dəyərindədir. İlkin qaz açılışı yalnız bu borc ödənəcəyi təqdirdə mümkün ola bilər. Hazırda paytaxtda 506 qazanxana fəaliyyət göstərir. Hansı qazanxana borcunu ödəyərsə onun istlik ilə təminatına kömək edəcəyik. Borcunu ödəməyən qazanxanaların isə mavi yanacaqla təminatı problem olaraq qalmaqdadır. Çünki biz qazı topdan alırıq və dəyərini 100 faiz ödəyirik. Ona görə də satdığımız qazın pulunu da 30 gün müddətində tələb etmək hüququmuz var. Əks halda həmin ərazidə fəaliyyət göstərən qazanxalara qazverilişi mümkün olmayacaqdır”.

Təəssüf ki, illərdir iki qurum arasında olan borc qalmaqalının əziyyətini vətəndaşlar çəkir. Mövzu ilə bağlı “Azəristiliktəchizat” ASC-nin Abonent və Müştəri Xidmətlərinin rəisi Rafiq Əliyev bildirdi ki, məktəblərin istilik təhcizatı ilə bağlı məsələlər təmsil etdiyi qurum ilə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi (BŞTİ) arasında bağlanan müqavilə üzrə tənzimlənir:

“Müqavilə üzrə istilik mövsümü 5 ay nəzərdə tutulub. Havaların kəskin soyuduğu, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən müraciət edildiyi, istilik haqlarının ödənilməsinə zəmanət verildiyi halda bu məsələyə baxıla bilər. Havanın hazırkı durumunda, orta sutkalıq temperatur 12 dərəcəyə yaxın olanda adətən istilik mövsümünün vaxtından əvvəl başlanması nəzərdə tutulmur. Yəni, kəskin soyuqlar olarsa, bu məsələyə baxıla bilər”.

BŞTİ-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, ümumi təhsil müəssisələrinin istilik təminatı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq, hər il noyabrın 15-dən başlayır və aprelin 15-dək davam edir:

“Hər il payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərinin görülməsi soyuq aylarda yarana biləcək çatışmazlıqların əvvəlcədən aşkarlanaraq aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Belə ki, məktəblərin qışa hazırlığı ilə bağlı geniş monitorinq aparılıb və monitorinqin nəticəsinə uyğun olaraq problem olan məktəblərin siyahısı müəyyənləşdirilərək müvafiq tədbirlər görülüb. Payız-qış mövsümünə hazırlıq məqsədilə məktəblərin tüstü bacalarıda müvafiq qurumlarla birlikdə təmizlik işləri, həmçinin qapı və pəncərələrdə zəruri təmir işləri aparılıb. Bundan əlavə, təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə məktəblərdə çalışan ocaqçılar mütəmadi olaraq təlimlərə cəlb olunur. Hazırda Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrindən 133-ü “Azəristilik” ASC tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada, 179-u fərdi qazanxana vasitəsilə, yeddisi isə fərdi və mərkəzləşdirilmiş qaydada istiliklə təchiz edilir”.



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

