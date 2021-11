İNANILMAZ: Torpağı qazanda gördüklərindən heyrətə gəldi - 2600 il əvvəl basdırılan...

Böyük Britaniyada xəzinə axtarışı ilə məşğul olan həvəskar, Anqlosakslar tayfasına məxsus xəzinəni tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəzinə bu vaxta qədər tapılan Anqlosakslar tayfasına məxsus ən dəyərli tapıntıdır. Bildirilir ki, tapılan xəzinə 131 qızıl sikkədən və 4 qızıl digər əşyadan ibarətdir. Sikkələrin tərkibinin 85-95 faizi qızıldır. Məlumata görə, xəzinənin tapılması 4 il davam edib.

Məlumata görə, xəzinə təqribən b.e.ə təqribən 600-cı ildə hələlik bilinməyən səbəblə torpağa gömülüb. Qızıllar Norfolk bölgəsində tapılıb. Lakin təhlükəsizlik səbəbilə xəzinənin tapıldığı dəqiq yer barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.