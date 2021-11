Azərbaycan kubokunun təqvimi dəqiqləşib

Azərbaycan kubokunda yeni mövsümün təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1/8 və 1/4 final mərhələlərinin qarşılaşmaları iki günü əhatə edəcək.

Bu üzdən həmin mərhələ qarşılaşmaları günlər üzrə bölünüb. Mövsümə dekabrın 10-dakı iki matçla start veriləcək.

2021/22 mövsümü

1/8 final

10 dekabr

1. "Zaqatala" - "Səbail"

3. MOİK - "Qəbələ"

11 dekabr

2. "Sabah" - "Kəpəz"

4. "Keşlə" - "Qaradağ Lökbatan"

1/4 final, ilk oyunlar

1 fevral

8. "Qarabağ" – 4-cü cütün qalibi

6. "Neftçi" – 2-ci cütün qalibi

2 fevral

5. "Zirə" – 1-ci cütün qalibi

7. "Sumqayıt" – 3-cü cütün qalibi

1/4 final, cavab oyunları

12 fevral

4-cü cütün qalibi - "Qarabağ"

2-ci cütün qalibi -"Neftçi"

13 fevral

1-ci cütün qalibi - "Zirə"

3-cü cütün qalibi - "Sumqayıt"

Qeyd edək ki, yarımfinal aprelin 20-də və 29-da, final mayın 27-də baş tutacaq.

