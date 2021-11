AFFA “Səbail” və “Sabah”ın futbolçularını cəzalandırıb

AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığıncaqda Premyer Liqanın X turunda baş verənlər müzakirə olunub.

Yaşanan xoşagəlməz hadisələrə hüquqi qiymət verən komitə müvafiq cəzalar tətbiq edib.

Premyer Liqanın X turunun “Sabah” – “Zirə” oyununda “Sabah” klubunun futbolçusu Xuan Kamara ikinci sarı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır, klub 200 manat cərimə olunur (maddə 47.1);

X turun “Keşlə” – “Neftçi” oyununun 86-cı dəqiqəsində azarkeş meydançaya daxil olduğu üçün meydan sahibi klub 1600 manat cərimə olunur (maddə 49.2);

X turun “Səbail” – “Qəbələ” oyununda “Səbail” klubunun futbolçusu Yurqen Qoxa ikinci sarı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır, klub 200 manat cərimə olunur (maddə 47.1);

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.