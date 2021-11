Azərbaycanın tanınmış iş adamı koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az , Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, "OAZİS"in sabiq rəhbəri Mirtalib Mirioğlu bir müddət əvvəl COVID-ə yoluxub. Ağır vəziyyətdə xəstəxanada müalicə alan iş adamı ötən gecə vəfat edib.

