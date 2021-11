Fransız siyasətçi Culien Odul Belarus-Polşa sərhədində yaşanan qaçqın böhranı ilə bağlı qalmaqallı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, qaçqınların Avropaya keçməsinə səssiz qalmaqdansa, sərhəddə ölümə tərk edilməsi daha yaxşı olardır. Jurnalistin “sərhəddə donaraq ölməsinə səssiz qalaq?” sualına, siyasətçi “əlbəttə” cavabını verib.

Fransız siyastəçinin sözlərinə, bu məsələdə əsas məqsəd avropalıların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olmalıdır.

