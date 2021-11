"Qurd" ləqəbi ilə tanınan reper Fərid Eminov ikinci dəfə ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün reperlə nişanlısı Leyla Namazzadənin qız toyu keçirilir.

Qeyd edək ki, Leyla Namazzadə tanınmış şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarovun baldızıdır.

Leyla ilə “Qurd” ötən ilin martında nişanlanıb. Reper daha əvvəl ailəli olub. Onun 2 oğlu var.

