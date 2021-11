Meşədən "Allah" deyə qışqırıq səsi gəldi: Yaxınlaşanda hamı ağlamağa başladı - 100 gün sonra... / VİDEO

Türkiyənin Dənizli bölgəsindəki meşəlik ərazidə itkin düşən 78 yaşlı qadın 100 saat sonra sağ tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, göbələk yığmağa gedən yaşlı qadın meşədə itkin düşüb. Axtarışlara baxmayaraq onu tapmaq mümkün olmayıb.4 gündən çox müddət keçdiyinə görə, hamı qadının öldüyünü güman edib. Lakin hadisə barədə çəkiliş aparmaq üçün meşəyə gedən jurnalistlər təsadüfən qadının yerdə uzandığını görüblər. Qadının öldüyünü güman edən jurnalistlər ona yaxınlaşanda, yaşlı şəxs "Allah" deyə qışqıraraq, qalxıb. Qadının yaşadığını görən jurnalistlər duyğusal anlar yaşayıb. Ona ilk tibbi yardım göstərilib Məlum olub ki, yaşlı qadın ot yeyərək həyatda qalıb.

