Sərhədçilərimiz erməni maşınlarını yoxlamağa başladı - VİDEO

Məlum olduğu kimi noyabrın 11-dən Azərbaycan ərazisindən keçən Gorus-Qafan yolunda gömrük və sərhəd xidməti rejimi tətbiq edilməyə başlayıb.

Metbuat.az Türküstan.info-ya istinadən xəbər verir ki, həmin yoldan istifadə edən Ermənistan avtomobillərində müvafiq yoxlamalar aparılır, gömrük və sərhəd xidməti prosedurları tətbiq olunur.

Təqdim edilən videoda sərhəd qoruyucularımız erməni avtomobillərini sözün əsl mənasından filtrdən keçirirlər, hər hansı sərhəd pozuntusunun olmaması üçün avtomobilləri ələk-vələk edirlər:

