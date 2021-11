Ukrayna ordusu Donbasda yaşayış məntəqələrinə bir həftə ərzində 30 hərbi texnika yerləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qondarma “Dontesk xalq respublikası”nın “xalq milisləri” birliyinin açıqlamasında deyilib.

Bildirilib ki, əraziyə müxtəlif tank və raket əleyhinə sistemlər, zirehli texnikalar və s. toplanıb.

