Rusiya və Fransa Belarus sərhədindəki vəziyyəti müzakirə etdi

Rusiya və Fransa xarici işlər nazirləri Polşa-Belarus sərhəddindəki vəziyyəti müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in bu gün Parisdə Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Fransa-Rusiya Əməkdaşlıq Şurasının iclası çərçivəsində keçirilən müzakirələrlə bağlı yaydığı məlumatda qeyd olunub.

Belarus-Polşa sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edərkən Rusiya tərəfi problemin yalnız aidiyyəti tərəflər arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoq yolu ilə və humanitar hüquq əsasında həllinin vacibliyini vurğulayıb", - Rusiya XİN-in məlumatında qeyd olunub.

