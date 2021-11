Belarusun Qrodno şəhəri yaxınlığında keçirilən hərbi təlim zamanı Rusiya ordusunun 2 hərbi qulluqçusu həlak olub.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hərbçilər paraşütlə eniş edən zaman güclü külək başlayıb, ehtiyat paraşüt açılmayıb və onlar yerə çırpılıblar.

Həlak olan hərbçilərin müqaviləli olduğu bildirilir.

