Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Quba və Masallı rayonlarının ərazisində keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı vətəndaşlar Nazim Hüseynov, Əhməd Tağıyev və Aqil Vəliyevin həyətyanı sahələrindəki ağac emalı sexlərində qanunsuz yolla əldə edilmiş ümumilikdə 5.89 m3 həcmində işlik meşə materialı müəyyən edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a xidmət rəsmisi Bəhruz Məhəmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda işlər üzrə araşdırma davam edir.

