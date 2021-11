Vətən müharibəsi şəhidi Rəşad Ağayevin bacısı Tamella Ağayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Binəqədi Rayonu 283 nömrəli tam orta məktəbin 10 ç sinfinin şagirdi olan Tamella dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Tamella Ağayeva Vətən müharibəsi şəhidi Rəşad Ağayevin bacısıdır. Şəhidimiz də həmin məkətbin məzunu olub.

