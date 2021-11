"Mançester Siti" nin 18 yaşlı futbolçusu Jeremi Visten intihar edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bir müddət öncə futbolçu ciddi zədə alıb. bu səbəbdən klubdan kənarlaşdırılıb. Bunu qəbul etməyən gənc futbolçu intihar edib.

"Mançester Siti" bu səbəbdən ailəyə başsağlığı verib, bu çətin zamanda ailənin yanında olduğunu bildirib.



