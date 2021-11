Sevinc toyda ona nömrə göndərən kişini belə biabır etdi - Mikrafonu götürüb... - VİDEO

Əməkdar artist Sevinc Əliyeva "Tarixin bir günü" verilişində etdiyi açıqlama ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa bildirib ki, toyda ofisiant ona salfetka verib. O, tərini silmək üçün bunun ona verildiyi düşünsə də baxdıqda içində nömrə yazıldığını görüncə mikrafonu götürüb, bu yazılan nömrənin sahibinin kim olduğunu soruşub.

Sevinc bildirib ki, nömrənin ona tanışlı məqsədi ilə göndərildiyi ilk öncə anlamadığını qeyd edib:

"Bunu deyəndəbir də gördüm bir kişini tər apardı. Özü də nömrənin aşağısına yazıb ki, "yığ mənə". Məqsədinin nə olduğunu bilməmişəm o an".

