Pakistanın şimal-qərbindəki Hayber Paxtunxva əyalətində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə 2 nəfər hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı ölüb, aralarında qadınlar da olmaqla 6 nəfər mülki şəxs yaralanıb.

Bildirilir ki, əyalətdə kustar üsulla hazırlanmış partlayıcı qurğu işə salınıb.

