Ermənistanın Kotak rayonunda gecə saat 02:00 radələrində insident baş verib: naməlum şəxs kənd sakinlərindən birinin evi istiqamətində qumbara atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, evinə qumbara atılan şəxs Baş nazir Nikol Paşinyanın mühafizəçilərindən biri olub. Hadisə nəticəsində evin pəncərəsinin şüşələri sınıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

