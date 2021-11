Şuşa yaxınlığında əl qumbarası ilə təxribat törədərək üç azərbaycanlı hərbçinin yaralanmasına səbəb olan 1975-ci il təvəllüdlü terrorçu Norayr Mirzoyan Ermənistana təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb.

Mirzoyanı qarşı tərəfə rusiyalı sülhməramlılar təhvil verib.

