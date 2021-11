Müğənni Niran Ünsalın səhhəti pisləşib və xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda ifaçı özü məlumat yayıb. ötən gecə xəstəxanaya aparılan sənətçi həkim nəzarətindədir.

"Ötən gecə güclü hərarət və ağrılarım var idi. Böyrəyimdə daşlar var. Bu gün planlaşdırılan konsertim təxirə düşdü. Qonaqlardan üzr istəyirəm" deyə, Niran bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.