"Qurd" ləqəbi ilə tanınan reper Fərid Eminov ikinci dəfə ailə qurub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, "Qurd"un ailə həyatı qurduğu Leyla Namazzadə tanınmış şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarovun baldızıdır.

Leyla ilə "Qurd" ötən ilin martında nişanlanıb. Reper daha əvvəl ailəli olub. Onun 2 oğlu var.(mətbuat.az)

