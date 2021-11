Məşhur klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "İnstagram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Hüseynin ilk nikagdan olan qızı da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Hüseynin eks həyat yoldaşı övladları ilə onun görüşməsinə icazə vermirdi. İkinci dəfə isə Hüseyn aktrisa Aysel İbrahimova ilə ailə qurub.

