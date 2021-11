Mənzildə meyiti tapılan şəxs elmlər doktoru olub

Dünən Bakıda mənzildən meyiti tapılan 67 yaşlı Tahir Sərdarov elmlər doktoru olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, T.Sərdarov AMEA İqtsadiyyat İnstitunun aparıcı elmiş işçisi, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru olub.

Xatırladaq ki, dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) paytaxtın Yasamal rayonunda 1 nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Hadisə yerinə cəlb olunan Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1954-cü il təvəllüdlü Sərdarov Tahir Elmiran oğlunun meyitini aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

