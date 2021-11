Gorus-Tatev-Qafan alternativ avtomobil yolunda İrana məxsus bir yük maşını xarab olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Bildirilib ki, yük maşınının xarab olması ilə sözügedən yol hər iki istiqamətdə hərəkətə bağlanıb.

