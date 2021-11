Bakıda “Wolt” kuryerini avtomobil vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu, Vaqif prospektində baş verib.

Belə ki, görüntülərdə ərazidəki insanların asfaltda hərəkətsiz yatan kuryerin başına toplandığı əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.