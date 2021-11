Türkiyə xüsusi təyinatlıları Suriyanın şimalında PKK terrorçularına qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, PKK-nın 2 üzvü “Barış pinarı” antiterror əməliyyatı zonasına daxil olmaq istəyərkən məhv edilib.

