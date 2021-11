Hərbi qulluqçulara ildə bir dəfə müalicə üçün müavinət ödənəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” yeni qanun layihəsinin ilkin variantında əksini tapıb.

Qanun layihəsində hərbi qulluqçulara (müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) ildə bir dəfə müalicə olunmaları ilə əlaqədar müavinət ödənilməsi təklif olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.