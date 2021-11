Braziliyanın San Paulo əyalətində ağır avtobus qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb.

Bildirilir ki, turistləri daşıyan avtobusda 66 sərnişin olub.

