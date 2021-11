Ermənistanda daha 1 251 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası üzrə Milli Mərkəzi yayıb.

Məlumata görə, Ermənistanda COVID-19-a yoluxanların ümumi sayı 328 081 nəfərə yüksəlib.

Bildirilib ki, son sutkada ölkədə koronavirusdan 39 nəfər ölüb. Bununla da ölənlərin sayı 6976-yə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.