Ölkədə oğrular azalıb - RƏSMİ

Bu il ölkə üzrə qeydə alınan mülki cinayətlərin statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev "Facebook" hesabında məlumat verib.

E. Hacıyev qeyd edib ki, bu il effektiv əməliyyat-axtarış, əməliyyat-istintaq, əməliyyat-texniki tədbirləri nəticəsində bu tip cinayətlərdə azalma müşahidə edilib:

"Belə ki, oğurluq cinayətləri 541, mənzil və şəxsi evlərdən 328, mobil telefon 238, cibgirlik 85, soyğunçuluq 52 fakt azalıb".

