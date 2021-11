Bu gün futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Türkiyə yığması Cəbəllütariq komandasını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun meydan sahiblərinin 6:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Oyunda qolları K.Aktürkoğlu (11-ci dəqiqə), H.Dərvişoğlu (38, 41), M.Demirəl (65), S.Dursun (81) və M.Muldur (84) vurublar.

