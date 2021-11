"Mən işə gedəndə arvadım parik taxıb, başqa kişiylə görüşüb" - Məşhur müğənni

Türkiyənin Beyaz TV kanalında yayımlanan "Söylemezsem Olmaz" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadla bildirir ki, verilişə qatılan müğənni Berdan Mardini şəxsi həyatı ilə bağlı etirafı ilə diqqət çəkib.

Keçmiş həyat yoldaşının dələduz olduğunu bildirən müğənni onun xəyanətini illər sonra öyrəndiyini etiraf edib.

Fatoş Yelliler haqqında danışan müğənninin dediyinə görə, xanımı onunla evliykən, saxta pasportla başqasına ərə gedib.

"Başına parik taxıb, başqa kişiylə görüşüb", - o, söyləyib.

