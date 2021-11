Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün erməni terrorçu Norayr Mirzoyan Şuşa yaxınlığında əl qumbarası ilə təxribat törədərək üç azərbaycanlı hərbçimizi yaralayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, AzTV-nin əməkdaşları hadisənin baş verdiyi ərazidən süjet hazırlayıblar.

Süjetdə təxribat törədilmiş yerdən son məlumatlar çatdırılıb.

