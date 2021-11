Aktyor Fərda Xudaverdiyev sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fərda instaqram hesabında oğlunun videosunu paylaşıb. Onun paylaşımına çoxsaylı bəyəni gəlib.Video izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, aktyor birinci evliliyindən qalmaqallı şəkildə ayrılıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

