ABŞ-ın Miçiqan ştatında kiçik təyyarə yerə çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarənin Miçiqan gölündəki adalarından birinə düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb.

Bildirilib ki, ümumilikdə təyyarədə beş nəfər olub.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

