Müğənni Rafet El Romanın özü kimi müğənni qızı Su El Roman yeni paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, son vaxtların ən çox danışılan bacıları Su El Roman və Şevval El Roman görünüşlərindəki dəyişikliklə diqqət çəkiblər.

Bacılar etdirdikləri plastik əməliyyatlarla tam fərqli birinə çevriliblər. Suyun yeni fotosunda plastik əməliyyatlarla yanaşı, üzünə dolğular etməsi də diqqət çəkib.

