Rusiya ilə müharibəyə hazır olmalıyıq - Baş Qərargah rəisindən XƏBƏRDARLIQ

“Şərqi Avropadakı son gərginliklərdən sonra İngiltərə ordusu Rusiya ilə müharibəyə hazır olmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BBC-yə açıqlamasında İngiltərə Baş Qərargah rəisi Ser Nik Karter deyib.



O bildirib ki, sərhəddə baş verənlər Rusiyanın sabitliyin pozulması oyunlarından biridir:

“Belarus və Ukrayna sərhədlərində yaşananlar Rusiya hökuməti tərəfindən illərlə davam edən çeşiddə klassik diqqət dağıdan hərəkətlərdir. Bu gərginliklərin müharibəyə çevrilib-çevrilməyəcəyini bilmirəm. Məncə, hazır olmalıyıq”.

