Metroda koronavirus xəstəsi saxlanıldı

Metronun “Əhmədli” stansiyasında aktiv koronavirus xəstəsi saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN Mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev sosial şəbəkədə paylaşım edib.

O bildirib ki, koronavirus xəstəsi, 1999-ci il təvəllüdlü Sənan Məmmədov saxlanılıb:

“Bakı Metropolitenində Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən aktiv koronavirus xəstəsinin müalicə təyin olunan ünvana yerləşdirilməsi təmin olunub. Onun barəsində cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq, barəsində prosessual tədbirlər davam etdirilir”.

