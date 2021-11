DÇ-2022-nin Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində 10-cu tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha bir komanda mundiala vəsiqə əldə edib.

Öz meydanında Rusiyanı qəbul edən Xorvatiya millisi 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da xallarının sayını 23-ə çatdıran xorvatlar final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Rusiya yığması isə mübarizəni pley-offda davam etdirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.