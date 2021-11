Türkiyənin İstanbul şəhərində MMA üzrə turnir keçirilib.

Yusif Döyüş Çempionatının (YFC-9) təşkil etdiyi turnirdə ölkəmizi qadın idmançı Gözəl Zutova təmsil edib.

Gözəl, erməni idmançı Nare Margarosyanla üz-üzə gəlib. Zutova rəqibini 10 saniyəyə nokauta salıb.

