Azərbaycan hərbçiləri ermənilərə məxsus postu ələ keçirməyə müvəffəq olub.

Bunu sübut edən video sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Videodan aydın olur ki, post erməni silahlılarının hücumundan sonra cavab tədbiri olaraq edilmiş əks həmlə nəticəsində ələ keçib.

Bildirilir ki, bu, ermənilərin ilk belə hücumu olmayıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

