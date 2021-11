Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı KƏSKİN ARTDI

Qazaxıstanda yeni növ koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxanların sayı 1133 nəfərə qarşı 1038 nəfər qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ümumilikdə, Qazaxıstanda pandemiyanın başlanğıcından bəri 957 537 COVID-19 infeksiyasına yoluxma halı təsdiqlənib. Mərkəzi Asiya ölkəsində koronavirusa yoluxanların sayı sutkada 1271 nəfər artaraq 915 369 nəfərə çatıb. Səhiyyə Nazirliyi hər gün COVID-19-dan 15, ümumilikdə pandemiyanın başlanğıcından indiyədək 12 434 qazaxıstanlının dünyasını dəyişdiyini bildirib.

