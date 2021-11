İranda DƏHŞƏTLİ ZƏLZƏLƏDƏN ölənlərin sayı ARTDI - FOTO

İranın cənubunda baş verən zəlzələ qurbanlarının sayı 99 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ISNA agentliyi məlumat yayıb. Xəbərə görə, daha əvvəl iki nəfərin öldüyü 27 nəfərin yaralandığı barədə məlumat verilmişdi.

Artıq 88 nəfərə lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb.

Qeyd edək ki, İranda bazar günü günortadan sonra maqnitudası 6,0-dan çox olan iki zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Bəndər Abbas şəhərindən (Hormozqan əyaləti) təxminən 60 kilometr aralıda yerləşib. Bundan sonra bir neçə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Zəlzələ nəticəsində Fin şəhərində və onun ətraf bölgələrində, xüsusən də kəndlərdə evlər qismən və ya tamamilə dağılıb, su və elektrik xətləri sıradan çıxıb. Güclü zəlzələdən sonra Hormozqanda Fin və bir sıra şəhərlərin sakinləri evlərini tərk edərək gecəni ailə üzvləri ilə birlikdə küçə və parklarda keçiriblər. Zəlzələnin yerli əhaliyə vurduğu ziyanların detalları mediaya açıqlanmayıb.

