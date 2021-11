Beynəlxalq kosmos stansiyasının uçuş istiqaməti təcili olaraq dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb stansiyanın Fengyun-1c peykinin qalığı ilə toqquşma ehtimalının olmasıdır. Məlumata görə, hadisə zamanı kosmik stansiyada iki kosmonavt olub. Təcili qərarla stansiyanın istiqaməti dəyişdirilib.

Qeyd edək ki, Fengyun-1C peyki 2007-ci ildə sıradan çıxıb.

