ABŞ-dan Putinə İTTİHAM: Sərhəddə vəziyyəti bilərəkdən gərginləşdirir - Məqsəd budur

“Belarus-Polşa sərhədində yaşanan mühacir böhranına görə, Minsk və Moskva məsuliyyət daşıyır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken polşalı həmkarı Zbigniev Rau ilə görüşü zamanı belə deyib. Telefon danışığı zamanı o bildirib ki, Lukaşenko adminstrasiyasının həmlələri bölgədəki təhlükəsizliyi təhdid edir.

Dövlət katibinin iddiasına görə, məqsəd Ukrayna-Rusiya sərhədində baş verən hadisələrdən diqqəti yayındırmaqdır. Blinken Rusiya və Belarusu yeni qadağalarla təhdid edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.